Общество 2 часа назад

На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО)

Предприниматели требуют отмену законов №№ 128-ІХ та 129-ІХ, которые они считают "драконовскими"

На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО) На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО)

Сегодня, 10 февраля, в Киеве под офисом Президента Украины начался митинг представителей малого бизнеса, которые требуют отмены законов №№ 128-ІХ та 129-ІХ.

Как сообщает корреспондент Delo.ua, сейчас в мероприятии принимают участие около десятка предпринимателей, которые устроили на Банковой стихийную ярмарку. На месте дежурят сотрудники полиции и Нацгвардии.

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"Это ярмарка без кассовых аппаратов. Распродажа товаров, ненужных бизнесу, который закрывается", — заявляют организаторы.

В ходе мероприятия участники организовали театрализованный перфоманс на тему проверки бизнеса контролирующими органами, когда у предпринимателей нет денег, чтобы оплатить все налоги.

Таким образом предприниматели "хотят напомнить о бессмысленности решений власти, оформленных законами №№ 128-ІХ та 129-ІХ".

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"Эти законы устанавливают тотальную фискализацию и загоняют малых предпринимателей в тень. Малый бизнес — это экономический росток, это наполнение местных бюджетов, это жизнь семьи и общества! Состоятельные общины — основа государства! Заставляя уходить в тень предпринимателя — Государство теряет основу! Правительство взяло курс на "детенизацию через контроль", мы требуем "детенизацию через расширение экономических свобод". Мы требуем отмены законов 128-ІХ та 129-ІХ, как драконовских и таких, которые делают невозможным работу малых предпринимателей", — отмечают представители малого бизнеса.

Ярмарка проходит в рамках региональной акции #СТОПpressФОП, инициированной движением "Совет городов ЗахистиФОП".

Митинги запланированы в 20 городах Украины. В частности, Днепре, Кривом Роге, Чернигове, Черкассах и других городах.

Напомним, с 1 января 2021 года все физлица-предприниматели (ФЛП) на едином налоге 2-4 группы будут обязаны использовать РРО или ПРРО независимо от дохода.

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Для девяти категорий ФЛП эти правила начнут работать уже с даты вступления в силу закона (через 6 месяцев после его публикации).

Ранее сообщалось, сколько предпринимателям придется платить единого налога в 2020 году.

Также стало известно, какую сумму ЕСВ будут платить предприниматели в 2020 году.

Как известно, Верховная Рада приняла в целом законопроекты о введении с 1 июля 2020 года единого счета для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. А с 1 января 2021 года единая отчетность по ЕСВ и НДФЛ будет подаваться ежеквартально. 

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