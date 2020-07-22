На Днепропетровщине главе сельсовета вменяют обработку и сдачу в аренду госземель — СМИ

Об этом стало известно из единого реестра досудебных расследований, сообщают "Экономические новости".

Так, в мае текущего года службой безопасности ГП "НВД АФ "Научная" НААН" было установлено, что по заказу Леонида Баева земельные участки, находящиеся в законном владении ГП "НВД АФ "Научная" НААН", силами местного фермера Мелешко В.С. были обработаны и засеяны семенами подсолнечника. По данному факту руководством землепользователя было подано ряд заявлений в местные органы полиции.

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21 мая 2020 года было открыто уголовное производство № 12020040440000660 по статье 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка), но на этом этапе реагирование полиции на незаконный преступный захват (рейдерство) и использование чужого имущества господином Баевым закончилось.

По информации издания, Леонид Баев, пользуясь неограниченной властью в районе продолжает незаконно использовать также и ряд нежилых зданий, принадлежащих ГП "НВД АФ "Научная" НААН". И это несмотря на тот факт, что имеющиеся судебные решения от 2011 года, вступили в силу (о освобождении и возвращении ЧП Баева Леонидом Александровичем этих зданий владельцу).

В связи с этим 26.05.2020 года возбуждено еще одно уголовное производство № 12020040440000686 по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), которое также не имело должного развития.

"В то же время сам господин Баев и члены его семьи почти 10 лет ежедневно продолжают незаконно обогащаться за счет государственного имущества, проводя в этих помещениях свою предпринимательскую деятельность, а также сдавая в аренду часть названных зданий третьим лицам.

Нажитые на государственном имуществе средства семья Баевых вкладывает в недвижимость — согласно декларации должностного лица за 2018 год, все недвижимое имущество зарегистрировано на жену", — пишет издание.

Сообщается также, что за период пребывания в должности председателя Горьковского сельского совета Днепропетровского района Днепропетровской области (около 5 лет) семья Баевых успела приобрести: в 2016 году — жилой дом площадью 290 кв.м. и земельный участок 1776 кв.м. в родном селе; в 2018 году — 2 земельных участка в Полтавской области 218 кв.м. и 6228 кв.м.