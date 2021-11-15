Происшествия 8 минут назад

На Донбассе подорвались два санитарных автомобиля: есть погибший и раненые

Взрывы произошли в Донецкой области

Фото: vpk.name Фото: vpk.name
Фото: vpk.name

В Донецкой области подорвались два санитарных автомобиля ВСУ. Об этом сообщает ostrovok.lg.ua.

В районе поселка Невельское на неизвестных взрывных устройствах подорвались два автомобиля украинской армии. Это произошло на подконтрольной территории, в зоне ответственности 54-й отдельной механизированной бригады.

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Сообщается, что взрывы прогремели один за другим. Сначала подорвалась одна машина, водитель-санитар которой получил множественные осколочные ранения.

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На место происшествия вызвали другой санитарный автомобиль, но и он подорвался — водитель погиб, а находившийся в машине командир медицинского взвода получил многочисленные ранения. Версией произошедшего является "детонация мин, на которые осуществили наезд две машины".

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за подрыва на неизвестном устройстве погибли двое украинских десантников.

Напомним, в результате обстрела боевиков на Луганщине без света остались сотни жителей двух сел.

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