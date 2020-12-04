На Фарерских островах построили первую в мире подводную автомобильную развязку

На Фарерских островах завершили строительство уникального туннеля, который свяжет столицу архипелага Торсхавн на острове Стреймой одновременно с двумя частями второго по величине острова Эстурой, разделенными заливом. Для этого под водой построили уникальную круговую развязку.

Пока проводятся испытания технического оборудования туннеля, а официально открыть объект планируют 19 декабря.

Его строительство началось в 2017 году. Длина туннеля составила 11,2 км, из которых разветвления на Эстурой составляют 2,2 и 1,6 км. Развязка расположена на глубине 72,6 метра от поверхности воды. Максимальная же глубина туннеля составляет 189 метров.

Кроме того, сейчас на Фарерских островах реализуют и другой масштабный проект — подводный туннель между Стреймой и расположенным к югу от него островом Сандой. Пока буровые работы завершены лишь на 58%.

Первый подводный туннель на островах ввели в эксплуатацию в 2002 году — он связал Стреймой с западным островом архипелага Вагар, его длина составила 4,9 км. В 2006 году открыли второй такой туннель между островами Эстурой и Бордой — длиной уже 6,2 км.

Напомним, в немецком Гамбурге собираются построить систему подземных туннелей для доставки грузов и вывоза отходов.