На юге Одесской области в колодце нашли тела четырех человек (ФОТО)

Тела трех мужчин и женщины обнаружили 25 апреля в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской сельской общины Белгород-Днестровского района.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, личности всех из них установлены, все они оказались местными жителями в возрасте от 23 до 35 лет.

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На место вызвали спасателей и сотрудников следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о ее правовую квалификацию.

Более подробной информации полиция не приводит, а Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области о находке пока не сообщает.

Отметим, что на прошлой неделе в Одесской области накрыли членов ОПГ, вывозивших украинцев во Францию в качестве туристов, грабивших их и вынуждавших получать пособия беженца, которые в итоге отбирали.

Напомним также, что в январе суд в Одесской области вынес приговор убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка. Тот во время оглашения приговора попытался перерезать себе шею.