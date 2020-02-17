Какие гранты для предпринимателей и деятелей искусства действуют в феврале 2020 года

Общее создание и общее производство

Программа создана с целью поддержать музыкантов, авторов-исполнителей и способствовать развитию европейской музыки. В условиях конкурса указано, что финансирование проводится таким образом: 85% стоимости проекта покрывается грантом, 15% оплачивает участник.

Сумма: до €50 тысяч

Дедлайн: 30 марта 2020 года

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Конкурс зеленых идей ClimateLounchpad

Конкурс для украинских предпринимателей, которые работают над "зеленой" бизнес-идеей. Цель программы 一 помочь командам и проектам пройти все этапы от идеи до успешной компании. Также в условиях конкурса указано, что заявки принимаются от проектов, которые начали деятельность менее 1 года назад, не начали коммерческую реализацию своего продукта или решения, получивших гранты на сумму €200 тысяч и которые не принимали участие в конкурсах CLP и EIT 一 Climate一 KIC.

Сумма: €2,5 一 10 тысяч евро

Дедлайн: 10 мая 2020 года

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