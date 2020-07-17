Курс гривни продолжил падение. Аналитики считают, что дно еще не достигнуто

Падением курса гривни 16 июля утром (доллар подскочил на 16 копеек, евро — на 25 копеек) рынок валют отреагировал молниеносно на кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ после того, как она была озвучена 15 июля вечером президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пока 16 июля Верховная рада кандидатуру Шевченко утверждала — гривня проседала все больше и больше. За один день на межбанке со стартовых утренних 27,19/27,22 гривен за доллар на конец дня курс гривни просел до 27,32/27,345 грн за доллар. Сами торги на межбанковском валютном рынке НБУ никак не регулировал — не выходил ни с продажей, ни с покупкой валюты.

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Динамика по снижению курса гривни наблюдается и 17 июля. И на межбанке, и на наличном рынке. Сам регулятор также заметно удешевил гривню.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что в своём выступлении перед народными депутатами Кирилл Шевченко заявил, что инфляционное таргетирование, которое показало свою эффективность в 2014-2016 годах, в текущих условиях должно отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий для дальнейшего экономического роста страны. "Фактически, речь идет о том, чтобы пожертвовать низкой инфляцией для поддержания роста экономики за счет дополнительного стимулирования через эмиссию гривни. Также, рынок ожидает девальвацию гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Соотвественно, рынок отыгрывает новые планы регулятора снижением курса", — говорит в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать и может опуститься до уровня 27,4-27,5 грн/доллар. "В целом, рынок перешел в новый торговый диапазон — 27-27,5 гривен за доллар, следим за действиями НБУ, который интервенциями или выкупом покажет, насколько этот диапазон удовлетворяет новые потребности", — говорит Шевчишин.

Отметим, по сравнению с четвергом, 16 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на пятницу, 17 июля, больше чем на 15 копеек — с 27,119 грн/$ до 27,2738 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 17 июля:

✅ 1 доллар США — 27,2738 грн;

✅ 1 евро — 31,129 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,8535 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,2695 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 июля доллар, по сравнению с четвергом, и в покупке, и в продаже подорожал на 5 копеек. В четверг, 16 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,32/27,34 грн/доллар, а уже в пятницу, 17 июля, открылся в диапазоне 27,37/27,39 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке и в продаже на 8 копеек. 17 июля торги по евро стартовали в диапазоне 31,15/31,18 грн за евро. 16 июля закрылись на уровне — 31,23/31,26 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,20-27,50 грн/доллар, по евро — 30,83-31,46 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,33 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,40 грн/доллар. В четверг доллар покупали дешевле на 11 копеек, продавали дешевле на 13 копеек. Курс был 27,22/27,27 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,90/31,05 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 7 копеек, продавали дешевле на 15 копеек. Курс был 30,83/30,90 грн/евро.