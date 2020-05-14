На киевском мосту снова треснуло стекло

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, снова треснуло стекло.

Об этом сообщается на Faceboook-странице портала "Киев оперативный".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам очевидцев, повреждено стекло, вмонтированное в дорожку, через которое можно было смотреть вниз.

Стекло уже оградили лентами с предупреждением об опасности.

Напомним, 25 мая 2019 года в Киеве был открыт пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла.

Читайте также: Кличко хочет построить новый мост в Киеве

На следующий день, 26 мая, вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Рассматривалась версия стрельбы по мосту снизу.

Виталий Кличко на своей странице в Facebook заявил, что виновные понесут наказание.

Впоследствии мэр заявил, что защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, восстановят в течение суток.