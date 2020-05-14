Происшествия 1 час назад

На киевском мосту снова треснуло стекло

Стекло уже оградили лентами с предупреждением об опасности

На киевском мосту снова треснуло стекло На киевском мосту снова треснуло стекло
Фото: Facebook/Киев оперативный

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, снова треснуло стекло.

Об этом сообщается на Faceboook-странице портала "Киев оперативный".

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По словам очевидцев, повреждено стекло, вмонтированное в дорожку, через которое можно было смотреть вниз.

Стекло уже оградили лентами с предупреждением об опасности.

Напомним, 25 мая 2019 года в Киеве был открыт пешеходно-велосипедный мост, часть перекрытий которого выполнены из стекла. 

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На следующий день, 26 мая, вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Рассматривалась версия стрельбы по мосту снизу.

Виталий Кличко на своей странице в Facebook заявил, что виновные понесут наказание.

Впоследствии мэр заявил, что защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, восстановят в течение суток.

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