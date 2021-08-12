На Козятинському вокзалі відкрилася унікальна виставка "Наука — це вона" від STEM is FEM

Благодійна освітня ініціатива STEM is FEM презентувала колекцію портретів визначних українських жінок-вчених "Наука — це вона" у арт-просторі знаменитого старовинного вокзалу Козятина.

Про це повідомили організатори виставки.

Колекція стилізованих портретів була створена відомими сучасними українськими ілюстраторами Сергієм Майдуковим, Анною Іваненко, Євгенією Полосиною, Анною Сарвірою та Ольгою Дегтярьовою. На урочисту церемонію відкриття завітали ініціатори проєкту, менеджмент та персонал станції, а також чиновники Козятинської міської ради.

На станції Козятин працює багато жінок і вокзальний арт-простір є дуже вдалим місцем для виставлення експозиції, що присвячена здобуткам відомих українських жінок-вчених. Начальник вокзалу станції Козятин Анатолій Чабан розповів, що колектив станції у 2019 році створив вокзальний арт-простір, де постійно організовуються мистецькі заходи. Також, за його словами у колективі працюють переважно жінки.

"Я захоплююся професіоналізмом, самовіддачею та внеском, який жінки роблять у розвиток залізниці", — заявив Анатолій Чабан.

На думку керівниці відділу культури міської ради Козятину Світлани Рибінської, такі заходи дуже важливо проводити саме в місцях, які пов’язані з роботою жінок у STEM-професіях.

"Цей проєкт надзвичайно важливий для суспільства. Він надихає дівчат, додає жінкам наснаги, впевненості у собі та віри у те, що вони в змозі змінити цей світ на краще", — вважає Рибінська.

Ініціатор проєкту, інвестор та співзасновник IT-проєкту Roosh Сергій Токарєв також наголосив, що подібні заходи допомагають суспільству познайомитися зі здобутками видатних науковиць.

"Пригадуючи імена жінок-вчених, люди часто не можуть назвати бодай три постаті. Як на мене, це дуже прикра ситуація. Саме з бажання виправити це й народився проєкт "Наука — це вона", — поділився Токарєв.

Нагадаємо, "Наука — це вона" — це освітній арт-проєкт STEM is FEM, покликаний розповісти суспільству про здобутки українського жіноцтва у науці та зацікавити молодь наукою. Проєкт реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та ООН Жінки в Україні і є частиною глобальної кампанії ООН Жінки "Покоління Рівності". Виставка у Козятині працюватиме до 22.08.

Раніше, в Києві відбувся масштабний благодійний вечір в рамках проєкту "Наука — це вона", де нагороджували фіналісток конкурсу есе та з успіхом розпродали на благодійному аукціоні усі дванадцять портретів науковиць.

ДОВІДКА

STEM is FEM — соціальна освітня ініціатива, покликана боротися із ґендерними стереотипами у технічній сфері та мотивувати українських школярок обирати технічні спеціальності. В рамках проєкту проводяться численні безкоштовні навчальні заходи. Слідкувати за анонсами подій можна на сайті проєкту або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.