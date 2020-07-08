На круги своя: Курс гривни вернулся к психологическому уровню 27 грн/доллар

Межбанковский и "черный" рынок валют демонстрируют 8 июля завидную стабильность — по сравнению со вчерашним днем курс гривни по отношению к иностранным валютам почти не изменился.

"Сейчас курсу практически ничего не угрожает: покупательная способность населения и инвестиционная бизнеса — на минимуме, что видно по темпам падения импорта. Энергоресурсы дешевые. Нерезиденты выходят из нашего рынка небольшими партиями, за четыре месяца их портфель ОВГЗ похудел на 1 млрд долларов в эквиваленте, и здесь нужно без иронии поблагодарить Смолия и Чурия, которые не запустили операции НБУ на вторичном рынке гособлигаций", — комментирует ситуацию на рынке валют финансовый эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

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Тем не менее, по словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, рынок продолжает следить за ситуацией вокруг НБУ, чтобы оценить дальнейшие перспективы работы, и имеет определенные опасения.

"На рынке, после погашения более 600 млн гривен ОВГЗ, появится ликвидность, часть которой пойдет на выкуп валюты, поэтому участники рынка опасаются новой волны покупок. Кроме того, рынок переваривает результаты вчерашнего размещения ОВГЗ, по которым удалось привлечь всего 313 млн гривен. Однако вместе с этим получилось зафиксировать снижение ставки размещения по годовым бумагам ниже 10%", — говорит в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время доллар удержится выше отметки 27 гривен.

Тем временем, прогнозировать дальнейший курсовой тренд Алексей Кущ советует с помощью своего универсального метода "сырьевых ножниц": сравнение стоимости железной руды и барреля нефти.

"Если первый показать выше второго, то все гуд, если наоборот — следите за ценниками в обменниках. Сейчас руда котируется на уровне 100 долларов за тонну, а баррель нефти — чуть выше 42 долларов. Сырьевые ножницы работают в нашу пользу и с двукратным запасом", — говорит Алексей Кущ.

Отметим, НБУ, установив курс основных валют по отношению к гривне на среду, 8 июля по сравнению с первым банковским днем этой недели — вторником, 7 июля, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 20 копеек — с 27,1269 грн/$ до 26,9309 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 8 июля:

✅ 1 доллар США — 26,9309 грн;

✅ 1 евро — 30,409 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,5663 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,7336 грн.

На межбанковском валютном рынке 8 июля доллар по сравнению со вторником и в покупке, и в продаже подорожал на 4 копейки. Во вторник, 7 июля, межбанк закрылся в диапазоне 26,9150/26,94 грн/доллар, а уже в среду, 8 июля, открылся в диапазоне 26,95/26,98 грн за доллар.

Евро на межбанке покупают по курсу вторника, продают на 1 копейку дороже. 8 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,38/30,41 грн за евро. 7 июля закрылись на уровне — 30,38/30,40 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,80-27,10 грн/доллар, по евро — 30,20-30,65 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром 8 июля средний курс покупки доллара составил 26,90 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,95 грн/доллар. Во вторник доллар покупали и продавали по такому самому курсу.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,18/30,25 грн/евро. Во вторник евро покупали по этому же курсу, продавали дороже на 3 копейки. Курс был 30,18/30,28 грн/евро.