На цену гривни влияет снижение доходности ОВГЗ — каким будет курс доллара

Валютный рынок пытается "переварить" итоги размещения ОВГЗ 23 июня, по которым Министерству финансов удалось снизить доходность годовых облигаций ниже 10%, и при этом удалось привлечь свыше 6,2 млн гривен.

"Очевидно, что ликвидность перетекает из банков в Минфин: банки получают рефинансирование под 6% и после этого размещают средства в ОВГЗ под 7,25-7,75%", — считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Аналитик отмечает, что рынок остается вялым без активного спроса со стороны покупателей. Предложение валюты на рынке, по его словам, вызвано также закрытием квартала и накоплением ликвидности для оплаты налоговых выплат.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется в текущем диапазоне — 26,5-26,75 гривен за доллар. НБУ будет активнее выкупать излишнюю ликвидность при подходе курса к уровню 26,5 гривен за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Тем временем Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на среду, 24 июня по сравнению с предыдущим банковским днем — вторником, 23 июня, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 6 копеек — с 26,6695 грн/$ до 26,6078 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 24 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6078 грн;

✅ 1 евро — 30,1227 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1534 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,2278 грн.

На межбанковском валютном рынке 24 июня доллар по сравнению со вчерашним днем и в покупке, и в продаже вырос на 1 копейку. Во вторник, 23 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,57/26,60 грн/доллар, а уже в среду 24 июня открылся в диапазоне 26,58/26,61 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 24 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,07/30,10 грн за евро. 23 июня закрылись на уровне — 30,11/30,13 грн/евро.

По прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару на межбанковском рынке будет 26,50-26,75 грн/доллар, по евро — 29,97-30,33 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 26,64 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,68 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 26,67 — 26,71 грн/доллар — и в продаже, и в покупке доллар подешевел на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,90/30,00 грн/евро. Во вторник евро покупали и продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 29,80/29,90 грн/евро.