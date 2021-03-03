На Майдане задержали парня, атаковавшего полицейского тарелкой со сливками (ВИДЕО)

Патрульная полиция задержала гражданина за совершение противоправных действий в правоохранителя, находившегося при исполнении служебных обязанностей на Майдане Независимости.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, к патрульным обратился парень, заявивший, что через минуту на улице Крещатик якобы произойдет ДТП.

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Отмечается, что злоумышленник подошел к автомобилю наряда патрульной полиции, достал из-за спины тарелку со взбитыми сливками и ударил полицейского в лицо.

После этого он попытался убежать, но его догнали и задержали. В ходе допроса он рассказал, что на такой поступок пошел, чтобы заработать денег от просмотров снятого на видео инцидента.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто производство по части 3 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.