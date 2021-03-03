Общество вчера, 17:48

На Майдане задержали парня, атаковавшего полицейского тарелкой со сливками (ВИДЕО)

Пранкер не смог далеко убежать: патрульные поймали его прямо на Крещатике

На Майдане задержали парня, атаковавшего полицейского тарелкой со сливками (ВИДЕО) На Майдане задержали парня, атаковавшего полицейского тарелкой со сливками (ВИДЕО)

Патрульная полиция задержала гражданина за совершение противоправных действий в правоохранителя, находившегося при исполнении служебных обязанностей на Майдане Независимости.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, к патрульным обратился парень, заявивший, что через минуту на улице Крещатик якобы произойдет ДТП.

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Отмечается, что злоумышленник подошел к автомобилю наряда патрульной полиции, достал из-за спины тарелку со взбитыми сливками и ударил полицейского в лицо.

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После этого он попытался убежать, но его догнали и задержали. В ходе допроса он рассказал, что на такой поступок пошел, чтобы заработать денег от просмотров снятого на видео инцидента.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто производство по части 3 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Следователи под процессуальным руководством местной прокуратуры №10 сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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