Финансы 3 часа назад

На мировом финансовом рынке прекратят использовать индикаторы LIBOR

Участники рынка не смогут заключать новые соглашения и поддерживать имеющиеся, где LIBOR является референтным индикатором

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

После 31 декабря 2021 года будет прекращена публикация большинства котировок индикаторов процентной ставки LIBOR.

По информации Нацбанка, это связано из-за потери репрезентативности и глобального постепенного отхода от использования индикаторов, основанных на заявленных данных.

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Как сообщил администратор LIBOR ICE Benchmark Administration Limited (IBA), прекращение публикации LIBOR в долларе США овернайт и по срокам 1, 3, 6 и 12 месяцев запланировано после 30 июня 2023 года.

Таким образом, в дальнейшем участники рынка не смогут заключать новые соглашения и поддерживать имеющиеся, где LIBOR является референтным индикатором, так как информация об этих ставках недоступна.

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Для обеспечения плавного перехода к использованию новых индикаторов, минимизации связанных с этим финансовых рисков для финансовых учреждений и для потребителей финансовых услуг НБУ рекомендует украинским банкам принять ряд мер:

проинформировать клиентов об уходе от использования LIBOR и необходимости принятия мер для нивелирования связанных с этим рисков;

воздержаться от заключения договоров и использования финансовых инструментов, где LIBOR является референтным индикатором;

провести предварительную идентификацию всех имеющихся экспозиций, которые прямо или косвенно зависят от LIBOR;

перейти на использование новых индикаторов к 31 декабря 2021;

предусмотреть в договорах с контрагентами референтную ставку, будет применяться вместо LIBOR после 31 декабря 2021;

учесть переход к использованию других индикаторов и возможные связанные с этим риски в системе управления рисками.

Эти рекомендации также касаются небанковских финансовых учреждений, которые в своей деятельности прямо или косвенно используют индикатор LIBOR.

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Перечень рекомендуемых индикаторов, которые заменяют LIBOR, и детальные рекомендации для перехода на другие индикаторы размещены на официальных интернет-страницах центральных банков, в частности Федеральной резервной системы, Европейского центрального банка, международных организаций.

Индикатор процентной ставки играет важную роль на финансовых рынках. Он является базовым показателем инструментов хеджирования и широко используется в оценке финансовых инструментов.

Надежность индикаторов процентной ставки является одной из основ глобальной финансовой стабильности. Принципы, на которых основываются надежные индикаторы, описаны Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в документе "Принципы для финансовых индикаторов (бенчмарков)".

Случаи попыток манипуляций индикаторами, которые основаны на заявленных данных (в противоположность основанным на фактических сделках), а также значительное сокращение ликвидности рынка, который они отражают, подорвало доверие участников рынка к индикаторов IBOR (LIBOR, EURIBOR и другим) и мотивировало регуляторов финансовых рынков инициировать уход от использования этих индикаторов.

В частности, в 2014 году Совет по финансовой стабильности (FSB) выпустил документ "Реформирование главных индикаторов (бенчмарков) процентной ставки", который заложил фундамент для дальнейших шагов в этом процессе.

Напомним, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в результате закрытия "проблемных банков" украинская банковская система "оздоровилась" и смогла выдержать удар по экономике, который нанесли пандемия COVID-19 и локдауны в 2020 году.

Источник фото: Depositphotos

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