Курс валют: на мировых рынках индекс доллара падает, в Украине его сдерживает НБУ

Интервенции регулятора, который, по сведениям участников межбанковских торгов, вчера дважды выходил на межбанковские торги, чтобы купить американскую валюту — первый раз приобрел 20 млн долларов по курсу 27,35 грн/доллар, второй — около 25 млн долларов по курсу 27,34 грн/доллар — привели к тому, что доллар с утренних 27,38/27,41 грн/доллар вырос к концу дня до 27,455/27,485 грн/доллар.

"Вчера в ходе торгов на межбанковском валютном рынке Украины мы наблюдали чрезвычайно интересую ситуацию: Нацбанк Украины всячески удерживал курс доллара США от падения относительно украинской гривни. НБУ выходил на торги с покупками доллара, зачастую являясь единственным покупателем. Фактически сегодняшним ростом доллар обязан нашему НБУ, так как в противном случае падение против украинский гривни составило бы около 10-15 копеек", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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В это время, как отмечает Гойлов, на мировых рынках индекс доллара вновь начал снижение к минимумам мая 2018 года. Евро против доллара США находится в ценовом канале 1,1965-1,1734. Изменить ситуацию сможет ожидающийся в пятницу выход данных по ВВП в США.

В ближайшее время, по прогнозам Гойлова, курс доллар/гривня будет находиться в диапазоне 27,25-27,58 грн/доллар, евро/гривня — в пределах 32,35-33,15 грн/доллар.

Тем временем, в четверг, 27 августа, по сравнению со средой, 26 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 5 копеек — с 27,4383 грн/доллар до 27,386 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 27 августа:

✅ 1 доллар США — 27,386 грн;

✅ 1 евро — 32,2812 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0549 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,9921 грн.

На межбанковском валютном рынке 27 августа курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже прибавил 2 копейки. 26 августа торги закрылись на уровне 27,45/27,48 грн/доллар, в четверг открылись курсом 27,47/27,50 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек. 27 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,49/32,53 грн за евро. 26 августа закрылись на уровне 32,44 /32,47 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,35-27,60 грн/доллар, по евро — 32,20-32,75 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,47 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,52 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 27,36 грн/доллар, продавали по курсу 27,43 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 11 копеек, в продаже — на 9 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,20/32,30 грн/евро. В среду утром евро покупали дешевле на 8 копеек, продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 32,12/32,20 грн/евро.