Политика и экономика 1 час назад

На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета

В 2020 году завод планирует перейти к комплексному вертолетостроению

На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета На "Мотор Сич" готовы выпускать композитные лопасти для вертолета
Украинский вертолет "Надия". Фото: YouTube

Запорожский авиастроительный завод "Мотор Сич" завершил пуско-наладочные работы по выпуску композитных лопастей.

Для производства было закуплено уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет не только на территории Украины, но и всего постсоветского пространства, сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия издание "Крылья".

"Если говорить о преимуществах композитных лопастей, то они дают винтокрылой машине огромный ресурс, который не ограничивается календарными сроками, а сам летательный аппарат может эксплуатироваться по оценке его технического состояния", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лопасти из композитов легко ремонтируются, долго служат, позволяют взять на борт вертолета больший груз, усилить мощность редукторов, обеспечивают более высокую скорость и дальность полета, имеют замечательные эксплуатационные характеристики в горных условиях.

Указано, что в 2020 году "Мотор Сич" планирует перейти от производства только лишь моторов, к комплексному вертолетостроению. Предприятие уже освоило и наладило выпуск практически всех необходимых для вертолета МСБ-2 "Надия" деталей, специалисты разработали новую кабину, редуктор с повышенным ресурсом, а также новейший двигатель пятого поколения.

Как ожидается, отечественный вертолет будет гражданским и на 40% состоять из композитных материалов.

Также подчеркивается, что композитное производство — одно из самых перспективных направлений развития авиационной промышленности, которое позволит уже в ближайшее десятилетие заменить изделия из алюминия и титана.

Следует отметить, что композитные лопасти в Украине долго не умели производить и импортировали их из России. Также из-за отсутствия собственного производства лопастей Украина не могла развернуть полноценное производство отечественного вертолета.

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США продолжают бороться против продажи "Мотор Сичи" Китаю

Ранее президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

А глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что "Укроборонпром" может оказаться под антироссийскими санкциями США в случае участия в сделке по покупке ПАО "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Также сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода "Мотор Сич", чтобы помешать китайцам заключить аналогичное соглашение. 

Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций украинского завода "Мотор Сич".

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