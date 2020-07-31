Доллар пока стабилен, а евро на наличном рынке дорожает: что будет с курсом гривни дальше

После укрепления гривны на межбанковском валютном рынке в среду и очередного отката в четверг, покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию — в последний день месяца участники рынка не спешат входить в торги.

"Новостной фон относительно нейтральный, однако негативом остаются высокие уровни заражения Covid-19. Также вчера стало известно, что группа американских сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов Украине на военную помощь. Документ также требует, чтобы администрация США назначила специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовала диалогу между черноморскими странами. Помимо этого, законопроект призывает госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Среди факторов способствующих стабилизации курса, по словам аналитика, можно выделить отмеченное с 27 июля резкое снижение продаж ОВГЗ нерезидентами. "Однако на рынок продолжает давить ликвидность, полученная от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты со стороны экспортеров. На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. Участники рынка находятся в ожидании новостей от НБУ по кадровым решениям, что также влияет на настроения рынка", — отмечает Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривны за доллар.

Отметим, 31 июля НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару практически на уровне 30 июля — доллар вырос в цене с 27,6867 грн/доллар до 27,6913 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 31 июля:

✅ 1 доллар США — 27,6913 грн;

✅ 1 евро — 32,547 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,2786 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0333 грн.

На межбанковском валютном рынке 31 июля доллар, по сравнению с четвергом, в покупке и в продаже подешевел на 2 копейки. 30 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,70/27,73 грн/доллар, а уже в пятницу, 31 июля, открылся в диапазоне — 27,68/27,71 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 27 копеек, в продаже — на 28 копеек. 31 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,93/32,97 грн за евро. 30 июля закрылись на уровне — 32,66/32,69 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,55-27,80 грн/доллар, по евро — 32,56-33,20 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,65 грн/доллар. В четверг доллар покупали и продавали по такому же курсу.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,45/32,65 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 20 копеек, продавали дешевле на 35 копеек. Курс был 32,23/32,30 грн/евро.

Стабилизацию курса доллара по отношению к гривне аналитики связывают не только с чисто украинскими факторами — имеет место ситуация на валютном рынке мира.

"Доллар США на мировом валютном рынке к сегодняшнему дню стабильно слаб — июльское заседание Федеральной резервной системы не дало никаких новых ориентиров и никак не помогло в переоценке ключевых макроэкономических параметров. ФРС продолжит поддерживать экономику, но о новых шагах не было сказано ни слова. Ни стимулирования, о котором уже успели "размечтаться" на площадках, ни пересмотра инфляционных целей (а где же таргетирование?), ни смены риторики — ничего", — отмечает в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.