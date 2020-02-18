На оборонный заказ в 2020 году потратят миллиард долларов — СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 2020 году сумма бюджетных средств на государственный оборонный заказ увеличится на 16% по сравнению с 2019 годом и составляет $1 млрд. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua.

По словам Данилова, также утверждено решение гособоронзаказа до 2022 года. "Утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 года. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего вопроса. Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить — более $1 млрд", — сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в Киеве во вторник.

В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что госзаказ якобы предполагает ликвидацию ракетной программы.

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"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Ольха", не предполагается финансирование программы "Нептун", — написал журналист.

Алексей Данилов опроверг это заявление журналиста. "Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. Что касается ракетных программ — они будут финансироваться в соответствии со всеми нашими нормативно-правовыми актами, которые будут приняты".

Напомним. в прошлом году был изменен порядок утверждения государственного оборонного заказа. Основные показатели заказа теперь отправляются на утверждение в СНБО, а также в министерство экономического развития и торговли.

На первом этапе показатели гособоронзаказа (военная техника, оборудование, оружие) будут отправлять на согласование СНБО, а впоследствии к процессу утверждения приобщат правительство и Верховную Раду.