Экономика 1 час назад

На Одесчине особо ценная земля госпредприятия появилась в кадастре как частные "огороды"

На землю наложен арест

Фото: Институт виноградарства и виноделия им. Таирова, в который входит опытное хозяйство Фото: Институт виноградарства и виноделия им. Таирова, в который входит опытное хозяйство
Фото: Институт виноградарства и виноделия им. Таирова, в который входит опытное хозяйство

Киевский районный суд Одессы по ходатайству областной прокуратуры наложил арест на 24 земельных участка общей площадью около 87 га, которые пытались вывести из пользования госпредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Арест наложен в рамках расследования уголовного производства по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением) по факту действий чиновников областного Госгеокадастра и Таировского сельсовета в интересах третьих лиц.

Указанной землей в Овидиопольском районе Одесской области, распоряжается госпредприятие "Опытное хозяйство "Таировское". Это самостоятельное юридическое лицо, находящееся в подчинении "Института виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины. Участок используется для аграрных исследований и селекции растений.

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Несмотря на то что земля относится к категории "особо ценных", отчуждение которой возможно лишь по согласованию с Верховной Радой, ее незаконно раздробили на более мелкие участки, спешно передавая неким гражданам с указанием целевого назначения "для ведения личного сельского хозяйства".

Как отмечается в письме прокуратуры, направленное Таировскому сельскому голове, все действия с указанными участками запрещены судом.

Прокуратура продолжает расследование.

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