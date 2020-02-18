В ожидании позитива: Курс гривни растет

18 февраля рынок валют находится в ожидании аукциона, на котором Минфин разместит очередную порцию гривневых ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год и 3 года.

Напомним, на своем последнем аукционе Министерство финансов не смогло "сбить" проценты по выставленным ОВГЗ ниже 10%.

Также рынок всколыхнуло распространенное заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана о том, что команда экспертов Международного валютного фонда вскоре посетит Киев для обсуждения политики ускорения роста экономики и обеспечения стабильности.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на вторник, 18 февраля 2020 года.

По сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником 17 февраля, курс гривни по отношению к доллару остался почти неизменным — официальный курс вырос с 24,447 грн/доллар до 24,4456 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, незначительно прибавил в цене и вырос с 26,4944 грн/евро до 26,4954 грн/евро.

Официальный курс валют на 18 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4456 грн;

✅ 1 евро — 26,4954 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,8937 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8208 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 февраля и в покупке, и в продаже доллар подешевел на 2 копейки. В понедельник, 17 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,40/24,43 грн/доллар, а уже 18 февраля открылся в диапазоне 24,38/24,41 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару во вторник ожидается в пределах — 24,30-24,55 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также снизилась. В покупке и в продаже евро подешевел на 3 копейки. 18 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,41/26,44 грн/евро. 17 февраля закрылись на уровне 26,44/26,47 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,27 грн/доллар. По сравнению с понедельником наличный доллар подешевел на 11 копеек — утром 17 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,38 грн/доллар. Продают наличный доллар в понедельник по курсу 24,33 грн/доллар. По сравнению с понедельником — курс был 24,42 грн/доллар — американская валюта подешевела на 9 копеек.

Средний курс купли/продажи евро утром 18 февраля на наличном рынке составил 26,35/26,47 грн/евро. 17 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,50 грн/евро, продавали — 26,60 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подешевел на 15 копеек, а в продаже — на 13 копеек.