Общество 1 час назад

На Прикарпатье детские игрушки будут делать из топинамбура

Технология выращивания топинамбура предусматривает полный отказ от минеральных удобрений

Топинамбур. Фото: Pixabay Топинамбур. Фото: Pixabay
Топинамбур. Фото: Pixabay

В Ивано-Франковской области наладят производство экологически чистых игрушек из натурального пластика, изготовленного из топинамбура, передает SEEDS.

Как заявил автор проекта Богдан Кобринский, такие игрушки будут экологически безопасными, так как сравнительно быстро разлагаются в земле.

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"Надоела игрушка — отец закопал, и она разложилась", — отметил Кобринский.

По словам Кобринского, сейчас интерес к проекту уже проявляют заказчики из Сингапура. В настоящее время для реализации бизнес-идеи ищут инвестиции и производственные мощности.

Технология выращивания топинамбура предусматривает полный отказ от минеральных удобрений — используется только мульчирование и экстракты сапропеля.

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Участок с эко-топинамбуром на плантации Кобринского занимает 10 гектаров, и все эти растения готовятся к отправке в Иорданию.

По информации издания, в планах компании — производство лечебной экоткани из топинамбура.

На сегодняшний день этот проект находится только в стадии разработки. Воплощать в жизнь его планируют совместно с иностранными компаниями. А производить экологически чистую ткань, скорее всего, будут на юге Украины.

Напомним, американский стартап Thousand Fell создал первые в мире биоразлагаемые кроссовки. Покрытие обуви представляет собой смолу на биологической основе, изготовленную из кукурузных отходов.

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