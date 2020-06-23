На Прикарпатье селевой поток заблокировал автомобильную дорогу (ВИДЕО)

В селе Микуличин возле Яремче (Ивано-Франковская область) на дорогу Н-09 "Львов — Мукачево" сошел селевый поток.

Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, проезд по дороге был заблокирован.

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Автомобильная дорога была завалена деревьями, камнями и грязью.

По словам очевидцев, протекающая рядом речка Прут начала подмывать дорожное полотно.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив позже заявил, что спасателям удалось обеспечить проезд.

"Отсутствовал проезд на двух дорогах государственного значения. В селе Микуличин движение транспорта там идет, хотя работает техника, которая следит за тем, чтобы больше не произошло обвалов. Также в данное время полностью перекрыта дорога [Р-62] Криворовня Черновцы. Там проезда пока нет", — рассказал он на брифинге.

Напомним, в прошлом году в Одесской области из-за потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 произошел сдвиг почвы, в результате чего движение по автодороге было перекрыто.

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29 августа 2017 года в селе Фонтанка Лиманского (ранее — Коминтерновского) района Одесской области произошел крупный оползень, который закончился на следующий день.

Как сообщалось ранее, во Львовской области возле Стебника и Трускавца в воскресенье образовался 100-метровый карстовый провал.

По информации ГСЧС, оползень, который начался еще в 2017 году, продолжается. Новая пропасть по состоянию на 13:00 15 марта по визуальным признакам — 150 на 50 метров. Периметр обвала отвесный. Глубина пропасти — около 100 метров.