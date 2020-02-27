На рынке Барабашово в Харькове вооруженные столкновения охраны с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием газа и светошумовых гранат из-за строительства дороги.

Об этом заявил пресс-секретарь ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается", — рассказал Зайцев.

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В свою очередь полиция сообщает, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.

По их данным, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Тем временем видео с кадрами с рынка публикуют в различных городских паблик.

На одном из них видно, как люди в зеленой форме перекрывают путь предпринимателям, человек с пистолетом в руках кричит женщине не подходить и не провоцировать, а на фоне слышны звуки взрывов.

Также сообщается, что столкновения предварительно возникли между предпринимателями и работниками рынка с одной стороны и людьми, которые прибыли для демонтажа арки на въезде в рынок. Также издание пишет, что минимум 4 человека получили ожоги, однако в полиции пока об этом не сообщают.

Напомним, вечером 7 июня 2019 года на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, в которых пострадали 8 человек. Во время конфликта, в частности, избили 36-летнего оператора Вадима Макарюка и забрали его видеокамеру. Его доставили в Харьковскую горбольницу скорой помощи имени Мещанинова. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт.