Общество 40 минут назад

На рекламе "Большой стройки" требуют указывать, что она ведется за деньги украинцев

Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади рекламного щита

Баннер "Большой стройки" Владимира Зеленского Баннер "Большой стройки" Владимира Зеленского
Баннер "Большой стройки" Владимира Зеленского

На сайте президента создали петицию за то, чтобы на баннерах так называемой "Большой стройки" Владимира Зеленского указывалось, что она ведется за деньги налогоплательщиков.

Ее инициатором стала общественная организация "Ціна держави", пишет НВ.

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Петиция требует обязать органы государственной власти и местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади рекламного щита.

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В организации пояснили, что политики зачастую используют средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

"Работа, которую чиновники и депутаты должны выполнять в ежедневном режиме (строительство дорог, объектов социального назначения и т. п.) в соответствии с условиями найма работодателями (то есть избирателями), представляется как личное достижение отдельно взятых людей. Причем не указывается, за чей счет выполняются работы, что может создавать у людей обманчивое впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов или объектов социального значения", — отмечается в петиции.

Ее требование касается также объектов, которые создаются за одолженные средства, поскольку государство получает займы под гарантию будущих налоговых поступлений.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине в 2021 году планируется построить и отремонтировать 6500 км дорог государственного и местного значения.

Ранее сообщалось, что "Большая стройка" может привлечь еще €1 млрд французских инвестиций.

Напомним, "Укрзализныця" сэкономила 4 млрд грн для проектов "Большой стройки".

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