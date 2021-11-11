Общество 20 минут назад

На съемках телешоу в Киеве задержали "сваху", женившую мигрантов для их переезда в Украину

У фигурантки нашли в бюстгальтере стопку денег, полученных за очередную "сделку"

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: ГУНП в Киеве
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Сотрудники Печерского Управления полиции Киева совместно с оперативниками отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы 10 ноября задержали организаторшу схемы по переправке иностранцев через государственную границу путем заключения ими фиктивных браков с украинками.

Как сообщает ГПСУ, задержание гражданки 1969 года рождения произошло во время съемок одного из известных в Украине телепроектов, когда та получила за незаконную махинацию 40 тысяч грн, которые сразу спрятала под белье.

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Установлено, что она вместе с сообщниками организовала преступную схему, участники которой предлагали фиктивные браки иностранцам, намеревавшимся попасть в Украину, но не имевшим для этого законных оснований.

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Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить 200 долларов, а сообщник, который искал потенциальных жен, — 50 долларов.

Дело расследуется по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через границу по предварительному сговору). Организаторшу схемы пока поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения.

В свою очередь в Киевской городской прокуратуре добавляют, что по месту жительства женщины проводится обыск, также устанавливаются другие причастные к ее деятельности лица. Стоимость же ее "услуг" в ведомстве указывают в сумме 40 тысяч грн. В то же время в Главном управлении полиции в Киеве утверждают, что это стоило около 30 тысяч грн.

Напомним также, что в октябре правоохранители разоблачили масштабную схему переправки африканцев и азиатов в Украину под видом их обучения с последующим незаконным транзитом в страны Евросоюза.

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