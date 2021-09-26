На северо-востоке Грузии из-за оползней эвакуируют туристов и местных жителей

В Грузии из высокогорного района Тушетии из-за оползней эвакуируют местных жителей и туристов.

Как передает "Эхо Кавказа", процесс эвакуации людей из горного региона Тушетия на северо-востоке Грузии начался в субботу, 25 сентября.

"Выполнен один рейс, перевезено 50 человек. Будет осуществлено еще два вылета. Жителей и туристов свозят на автомобилях в село Омало, откуда их забирают вертолетом", — рассказал губернатор Кахетии Ираклий Шиошвили.

В издании отмечают, что спасать людей пришлось по воздуху из-за сильных ливней, после которых в горных реках поднялся уровень воды и начались оползни.

Они серьезно повредили три участка дороги Пшавелы-Абано-Омало, из-за чего передвижение по серпантину стало невозможным.

По информации "Эхо Кавказа", 24 сентября оползни повредили автомобильную дорогу в Тушетии, из-за чего в высокогорном регионе застряли группы туристов, в том числе иностранных, и местные жители, которые не могут выехать по своим делам.

МВД Грузии начало эвакуацию граждан вертолетами пограничной полиции.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительных наводнений на Черноморском побережье Турции погибли более полсотни человек.

По данным местных властей, наводнения, от которых пострадали провинции Бартин, Кастамону и Синоп, унесли жизни уже 57 жителей Турции.

Паводки обрушились на Турцию сразу после масштабных лесных пожаров. Дожди помогли потушить огонь, но принесли новое стихийное бедствие.

Как сообщалось, от пожаров больше всего пострадали туристические провинции Мугла и Анталья. По меньшей м