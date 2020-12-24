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Валюта 30 минут назад

ОВГЗ не вытягивают курс гривни: на стабилизацию нацвалюты НБУ уже бросил $65 млн

За вчерашний день, 23 декабря, курс доллара на межбанковских торгах вырос с утренних 28,39/28,4150 грн/доллар до 28,41/28,44 грн/доллар к концу сессии

Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

23 декабря Нацбанк дважды выходил на межбанковские торги продавать доллары, поскольку спрос на иностранную валюту превышал предложения, и гривня дешевела "на глазах".

По подсчетам участников торгов, регулятор продал на межбанке 20 млн долларов по курсу 28,45 грн/доллар и 30−45 млн долларов по курсу 28,49 грн/доллар.

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Интервенции НБУ остановили падение курса национальной валюты, и уже к завершению торговой сессии он вернулся по отношению к доллару и евро на отметки открытия дня.

"Сегодня на межбанке ожидается повышенная торговая активность перед "большими выходными". Основные игроки будут стараться закрыть свои обязательства, так как на следующей неделе для этих целей объемов рынка может не хватить. Нерезиденты на этой неделе не проявили большого интереса к ОВГЗ, поэтому роста валютного предложения, аналогичного случившемуся на прошлой неделе, не произошло. Экспортеры на днях получат возмещение НДС, что создаст дополнительное давление на курс национальной валюты. Вероятно, НБУ продолжит выходить на межбанк с ограниченными валютными интервенциями. Итоги вчерашних торгов дают основание полагать, что спрос на валюту уже идет на спад", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Гойлов также обращает внимание на то, что Кабмин активно ищет средства для покрытия бюджетного дефицита — принято решение взять краткосрочный займ на 350 млн долларов США. "Меры подобного рода вызывают беспокойство у инвесторов, которые могут сократить позиции в ОВГЗ и тем самым ускорить темпы девальвации гривни", — отмечает он.

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На текущей неделе по курсу доллара против гривни аналитик RoboForex ожидает коррекцию к уровню 28,35 грн/доллар. "Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,35 грн/евро", — прогнозирует он.

24 декабря, по сравнению со вчерашним днем, средой, 23 декабря, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 копеек — с 28,2513 грн/доллар до 28,4551 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 24 декабря:

✅ 1 доллар США —  28,4551 грн;

✅ 1 евро — 34,6156 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,9559 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 38,1526 грн.

На межбанковском валютном рынке 24 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке снизился на 4 копейки, в продаже — на 4,5 копеек. 23 декабря торги закрылись на уровне 28,41/28,44 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,37/28,3950 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подешевел на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек. 24 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,6255/34,6504 грн за евро. 23 декабря закрылись на уровне 34,6772/34,7110 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 28,30-28,55 грн/доллар, по евро — 34,35-34,80 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,22 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,35 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,32/28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара снизился на 10 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 34,22/34,40 грн/евро. По сравнению со средой, курс евро в покупке снизился на 8 копеек, в продаже — на 5 копеек. 23 декабря утром евро торговался в диапазоне 34,30/34,45 грн/евро.

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