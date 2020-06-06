На строительстве дорог аферисты "нагрели" госбюджет на 30 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили финансовые махинации в транспортной отрасли при строительстве в 2018 — 2019 годах дорог, в результате которых бюджет не получил более 30 млн грн.

Как сообщает пресс-центр ГФС, представители одной из строительных организаций, которые систематически выполняли подрядные и субподрядные работы по строительству и ремонту дорог государственного и местного значения, организовали аферу по завладению бюджетными деньгами

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По информации ГФС, дельцы выводили часть полученных бюджетных денег в "теневой" сектор экономики с использованием реквизитов компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц.

Налоговики отмечают, что преступная схема четко координировалась должностными лицами "горе-подрядчика".

Для изъятия доказательств работы преступной схемы сотрудники оперативно-следственной группы СБУ и ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 4 июня текущего года провели масштабные обыски в Харьковской, Полтавской областях и в городе Киеве.

По результатам процессуальных действий получены финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых обналичивались бюджетные деньги, а также изъята наличность в сумме более 17 млн грн, законность которой не подтверждена.

Напомним, в Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила депутата районного совета на хищении миллионов бюджетных денег при ремонте дорог государственного значения.