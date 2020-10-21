Происшествия 1 час назад

На стройке в Одессе погибли двое рабочих (ФОТО)

Тела погибших доставали с привлечением экскаватора

На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. Фото: ГСЧС
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. Фото: ГСЧС
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская
На стройке в Одессе насмерть засыпало двух рабочих. 21 октября 2020. Фото: Думская

Двое рабочих погибли 21 октября в результате обвала котлована на строительной площадке по улице Академика Сахарова в Одессе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

К 16:30 спасатели с помощью экскаватора разгребли завалы в котловане, достав тела погибших.

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К спасательным работам ГСЧС привлекла 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

В свою очередь, как сообщает "Думская", рабочих завалило в траншее на территории строящегося жилого комплекса Green's.

Напомним также, что ранее в среду на трассе под Одессой произошло другое ЧП — покушение на кандидата в депутаты Одесского областного и Раздельнянского районного советов. Сработало взрывное устройство, изрешетив джип, на котором тот перемещался.

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