На стройке в Одессе погибли двое рабочих (ФОТО)

Двое рабочих погибли 21 октября в результате обвала котлована на строительной площадке по улице Академика Сахарова в Одессе. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

К 16:30 спасатели с помощью экскаватора разгребли завалы в котловане, достав тела погибших.

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К спасательным работам ГСЧС привлекла 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

В свою очередь, как сообщает "Думская", рабочих завалило в траншее на территории строящегося жилого комплекса Green's.

Напомним также, что ранее в среду на трассе под Одессой произошло другое ЧП — покушение на кандидата в депутаты Одесского областного и Раздельнянского районного советов. Сработало взрывное устройство, изрешетив джип, на котором тот перемещался.