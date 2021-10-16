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На территории Авдеевского коксохимического завода произошел пожар

В городе Авдеевке на территории коксохимического завода произошло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте

Пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области Пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

На территории Авдеевского коксохимического завода 16 октября произошел пожар.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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"16 октября в 9:52... поступила информация о пожаре на территории коксового цеха № 1 Авдеевского коксохимического завода, в городе Авдеевка. Для ликвидации пожара от Главного управления было направлено силы и средства по повышенному номеру вызова", — говорится в сообщении.

По прибытию на место спасатели установили, что горит конвеерная лента на территории коксового цеха № 1 на высоте 15 м, второй очаг был на высоте 40 м.

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"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 11:06, ликвидирован — в 11:23. Производственный процесс цеха временно приостановлен на время замены конвейерной ленты", — отметили в ГСЧС.

Отметим, что за это уже третий пожар на территории Авдеевского коксохимического завода в этом году.

21 июля произошло горение конвейерной ленты транспортера на территории коксового цеха №1 длиной 70 метров на высоте 20 метров.

В начале января на заводе произошло два пожара в течение одних суток. В частности, тогда наблюдалось факельное горение коксового газа из металлического трубопровода на высоте 8 метров на открытой территории коксового цеха. В свою очередь в цеху №2 загорелась на площади более 10 квадратных метров коксовыталкивающая машина.

В ноябре 2019 года на Авдеевском КХЗ загорелся газ из-за разгерметизации электрической газодувной машины в здании машинного зала.

В октябре того же года два работника предприятия отравились токсичными веществами —  выбросами бензола и аммиака, в результате чего попали в реанимацию.

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