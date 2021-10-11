Общество 60 минут назад

На трассе Киев-Харьков перевернулся автобус с 22 пассажирами: водитель погиб (ФОТО)

Автобус следовал из Луганской области в Киев и улетел в кювет

Фото: ГУ НП в Полтавской области Фото: ГУ НП в Полтавской области
Фото: ГУ НП в Полтавской области

Автобус с 22 пассажирами и двумя водителями перевернулся утром 11 октября на 174 км автодороги Киев — Харьков — Должанский у села Карпиловка Лубенского района. Об этом сообщает Главное управление полиции в Полтавской области.

По предварительной информации, автобус Scania под управлением 56-летнего водителя, следовавший из Луганской области в Киев, около 6:40 съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

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В результате ДТП водитель и десять пассажиров были доставлены в больницу, при этом водитель вскоре скончался. Степень тяжести телесных повреждений потерпевших устанавливается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, повлекшее смерть человека).

Напомним также, что в конце августа в Киеве перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Кишинева в Москву.

В сентябре в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, в результате чего один человек погиб.

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