Происшествия 40 минут назад

На трассе Одесса-Кишинев подорвали джип с кандидатом в депутаты (ФОТО, ВИДЕО)

Пострадавший госпитализирован в частную клинику, причем это уже не первое покушение на него

Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Взрывное устройство на месте покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Джип, поврежденный в результате покушения на Андрея Бабенко 21 октября 2020. Фото: Думская
Полиция осматривает место покушения на Андрея Бабенко, 21 октября 2020. Фото: полиция
Полиция осматривает место покушения на Андрея Бабенко, 21 октября 2020. Фото: полиция
Полиция осматривает место покушения на Андрея Бабенко, 21 октября 2020. Фото: полиция
Полиция осматривает место покушения на Андрея Бабенко, 21 октября 2020. Фото: полиция

В Одесской области утром в среду, 21 октября, было совершено покушение на кандидата в депутаты областного, а также Раздельнянского районного советов от партии "Батькивщина", директора охранного агентства "Самсон" Андрея Бабенко. Как сообщает "Думская", инцидент произошел около села Курган Беляевского района, что на трассе Одесса — Кишинев.

Судя по рассказу его помощника на опубликованном изданием видео, взрыв произошел в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного на обочине дороги примерно в 1 км перед селом. Кандидат ехал на встречу с избирателями в село Щербанка Раздельнянского района.

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В результате взрыва автомобиль BMW X5, на котором они передвигались, оказался изрешечен металлическими осколками и шариками, а самому Бабенко такой шарик попал в голову. Поврежденную машину отогнали к АЗС на въезде в село и вызвали медиков.

Судя по всему, пострадал Бабенко незначительно. На фото с места происшествия самостоятельно стоит, а на видео сидит в машине скорой помощи. При этом полиции на тот момент на месте еще не было.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, сообщение о взрыве поступило в 9:40. На место выехало руководство областной полиции, следователи, взрывотехники и кинологи.

Открыто производство по статье 15 и пункту 5 части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. На время следственных действий участок трассы, где произошел взрыв, перекрыли.

Отметим, что это уже не первое покушение на Бабенко. В июне 2018 года он получил осколочные ранения ног в результате взрыва бомбы, заложенной в машине, припаркованной возле его дома на углу улицы Троицкой и Александровского проспекта в центре Одессы.

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