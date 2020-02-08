На Волыни при строительстве казарм ВСУ похитили более 6 млн грн — ГБР

Директора одного из предприятий Волынской области разоблачили на хищениях 6,2 млн грн бюджетных денег при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ.

"Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области", — говорится в сообщении.

"Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, взамен щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, не совершалась надлежащая гидроизоляция конструкций", — доложили в ГБР.

В связи с этим директору предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными деньгами путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Также в ГБР добавили, что на данный момент проверяется причастность военнослужащих к растрате бюджетных денег.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила хищения почти 2 млн грн из Фонда государственного имущества руководителями госпредприятия в Полтавской области. Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила во Львовской области хищение и реализацию оборудования для военных самолетов.