На выборах в Беларуси досрочно проголосовала почти треть избирателей

За четыре дня досрочного голосования, которое проходит в рамках президентских выборов в Беларуси, уже проголосовала почти треть избирателей. Явка составила 32,24%. Об этом свидетельствуют данные белорусского Центризбиркома.

По состоянию на 19:00 пятницы, 7 августа, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области — 30,11%, Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской — 37,88%.

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Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, граждане страны могут проголосовать на своих избирательных участках с 10:00 до 14:00, а также с 16:00 до 19:00.

Напомним, в Беларуси в ночь на 29 июля задержали 33 наемника частной военной компании "Вагнера". Следствие говорит, что они приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами, которые запланированы на 9 августа. Позже их взяли под стражу.

Офис генпрокурора уже объявил подозрения 28 "вагнеровцам" об участии в террористической организации, среди них есть 9 украинцев.

В то же время показания задержанных "вагнеровцев" отличаются. Кто-то говорит, что ехал в Стамбул охранять какие-то объекты, а кто-то — чтобы загореть и осмотреть собор Святой Софии. Другие указывают, что ехали вообще не в Турцию.

Примечательно, что эти же показания отличаются от официальных заявлений российских чиновников. Так, посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявлял, что задержанные, возможно, являются работниками частной охранной фирмы, которая должна была лететь в какую-то из стран.

А уже через несколько дней российский консул Кирилл Плетнев (который встретился с задержанными) рассказал, что "вагнеровцы" должны были ехать в Латинскую Америку, а не в Турцию.