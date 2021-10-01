Общество вчера, 18:12

На Закарпатье сгорело историческое здание бывшего завода "Мукачевприбор" (ФОТО, ВИДЕО)

К ликвидации ЧП привлекали четыре десятка спасателей

Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net
Фото: Мукачево.net

В Мукачево произошел масштабный пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании поступило в 11:30.

К тушению огня были привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, поселка Среднее и добровольной пожарной команды села Дерцен.

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В 14:00 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, а в 17:20 потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Отметим, что речь идет об историческом комплексе зданий табачной фабрики, построенной еще в 1909 году и закрытой при советской власти. Завод "Мукачевприбор" заработал в ее корпусах в 1961 году.

Предприятие выпускало радиоэлектронные приборы для тепло-, электро- и радиоизмерений, регулирования и автоматизации управления. В 1990-е годы занималось производством бытовых счетчиков газа.

Напомним, что в феврале в Мукачево сгорел свинокомплекс, в результате чего погибло 165 животных. А в конце июля в Ужгороде произошел масштабный пожар на складах механического завода.

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