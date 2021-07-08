НААУ активно участвует в разработке европейских стандартов работы адвокатов — Гвоздий

Национальная ассоциация адвокатов Украины активно участвует в работе европейских профессиональных объединений адвокатов и активно делится успешным опытом развития адвокатуры.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий во время презентации отчета НААУ за 2020 год.

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Он рассказал, что, несмотря на сложный год и карантин, украинская адвокатура принимала активное участие в международных мероприятиях как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

В начале 2020 года представители НААУ приняли участие в важной конференции президентов национальных ассоциаций адвокатов в Вене и представили собственные наработки по развитию современной цифровизованной системы повышения квалификации, которые очень заинтересовали европейских партнеров.

Также представители НААУ принимали активное участие в работе Ассоциации юридических обществ и адвокатуры Европы (CCBE), в частности в подготовке меморандума о взаимопонимании между CCBE и Советом Европы, который может быть подписан в этом году. Заключение этого меморандума важно, в частности, из-за того, что сейчас в Совете Европы есть комиссия, которая представляет судей и прокуроров, но представительства адвокатов нет.

"Кстати, этот вопрос поднимала именно Украина. Поскольку мы являемся членами Совета Европы постоянными, мы не хотим иметь статус постоянных реципиентов донорской помощи, мы уже сегодня сами становимся донорами, поскольку мы можем продемонстрировать наши достижения, наши результаты и можем сегодня помочь другим нашим коллегам выстроить их адвокатуры", — отметил Валентин Гвоздий.

Еще одно важнейшее направление, над которым НААУ работает в рамках CCBE, — это разработка проекта европейской конвенции о профессии юриста.

"Это чрезвычайно важный документ, ведь сегодня нет европейских стандартов работы или функционирования адвокатуры", — сказал Валентин Гвоздий.

Он отметил, что отсутствие этих стандартов иногда становится предметом манипуляций для международных экспертов, которые говорят о введении в Украине европейских стандартов в сфере адвокатуры.

"А нет этих стандартов. И мы хотели бы, чтобы именно эти стандарты нашли свое отражение в официальном документе Совета Европы. Для нас это очень важно", – подчеркнул заместитель председателя НААУ.

Другие направления, над которыми работали украинские адвокаты в рамках CCBE, касались вопросов корпоративной социальной ответственности адвокатских ассоциаций, разнообразия, гендерной политики, искусственного интеллекта, цифровизации.

Также украинская адвокатура активно участвует в мероприятиях коллег в странах Содружества независимых государств. "Мы реально можем помочь этим адвокатурам стать лучше, развиваться", — отметил Валентин Гвоздий.

Кроме того, представительства НААУ за рубежом в 2020 году активно оказывали юридическую помощь в решении вопросов различного характера. В частности, представительство в Греции помогло 76 гражданам Украины, которые не могли уехать из этой страны в разгар пандемии, вернуться домой.