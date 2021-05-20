Набсовет "Нафтогаза" готов договориться с Кабмином о подписании новых контрактов

Члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые перед этим заявили о своем уходе, готовы принять предложение Кабинета министров и продолжить работать один год.

Об этом сообщила глава набсовета Клэр Споттисвуд на сегодняшнем заседании Кабмина.

"Все пятеро из нас готовы принять предложение о повторном назначении сроком до одного года на тех же условиях, которые были в наших предыдущих контрактах. Это основывается на дорожной карте, которой мы на прошлой неделе поделились с правительством. Мы внимательно рассмотрим любые хорошие идеи и изменения в рамках реализации нашей дорожной карты, которые предложит нам председатель правления (Юрий Витренко. — Delo.ua)", — заявила она.

По словам Споттисвуд, в процессе оценки этих предложений наблюдательный совет будет исходить из того, "имеют ли они смысл для "Нафтогаза", страны и доступны ли они".

"Считаем необходимым сохранить действующий состав правления. Как я сказала на нашей встрече на прошлой неделе, это не только лучшая команда, которая когда-либо была в этой компании, но и действительно команда мирового класса. Нам повезло с ними. Мы открыты для предложений новых кандидатур в члены правления", — отметила глава набсовета.

Напомним, что 28 апреля Кабинет министров признал работу "Нафтогаза" неудовлетворительной и уволил его набсовет, после чего самолично решил уволить Коболева, а затем восстановить членов набсовета, но уже с 30 апреля. Тем не менее, 1 мая набсовет после такого подал в отставку.

На место Коболева был назначен Витренко — бывший исполнительный директор "Нафтогаза", конфликтующий уже более года с Коболевым, а в последние месяцы занимавший должность исполняющего обязанности министра энергетики. Причем еще 12 февраля именно Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева.

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В ответ Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность тем, как был уволен Коболев, и заявили, что надеются, что власти Украины одумаются и "подтвердят приверженность реформам".

США также косвенно раскритиковали увольнение Коболева, дав понять, что оно, по их мнению, демонстрирует неуважение к корпоративному управлению. Сам "Нафтогаз" ранее заявил, что это решение является "надругательством над принципами корпоративного управления".

Решение об увольнении Коболева правительство мотивировало получением "Нафтогазом" в 2020 году убытка в 19 млрд грн вместо запланированной прибыли в 11,5 млрд грн. Сам же Коболев обвинил в срыве финплана "Нафтогаза" газсбыты, которые "перестали рассчитываться в принципе".