Экономика 1 час назад

Набсовет "Нафтогаза" не смог обеспечить баланс между акционером и правлением, — эксперт

Фактически набсовет играл на стороне правления и почти всегда становился на его сторону в спорах с правительством, даже тогда, когда это не соответствовало объективной реальности, считает директор специальных программ Центра Разумкова

Набсовет "Нафтогаза" не смог обеспечить баланс между акционером и правлением, — эксперт Набсовет "Нафтогаза" не смог обеспечить баланс между акционером и правлением, — эксперт

Несмотря на заметные достигнутые результаты благодаря внедренной системе корпоративного управления в НАК "Нафтогаз Украины", нельзя не видеть и серьезные ее недостатки, требующие немедленного исправления. Прежде всего, набсовет не смог стать звеном по обеспечению баланса полномочий между акционером (КМ Украины) и правлением.

Об этом в своей авторской колонке пишет энергоэксперт, директор специальных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Фактически набсовет играл на стороне правления и почти всегда становился на его сторону в спорах с правительством, даже тогда, когда это не соответствовало объективной реальности", — пишет Омельченко. И добавляет: путем создания "дуумвирата" НС-правления, акционер в лице Кабмина был в значительной мере лишен своих полномочий, что не соответствует принципам ОЭСР и хозяйственного права.

"Одновременно к серьезным проблемам системы корпоративного управления компании целесообразно отнести отсутствие четко очерченных полномочий НС и определенной ответственности за результаты деятельности компании, отсутствие у членов НС опыта работы в секторе газодобычи", — отметил Омельченко.

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Выходом из ситуации эксперт видит доработку системы корпоративного управления "Нафтогаза". По его мнению, Кабмин при участии наблюдательного совета и правления компании должны осуществить как можно быстрее тщательный анализ недостатков внедрения системы корпоративного управления в период 2016-2020 годов и их устранить, чтобы оно на практике соответствовало принципам ОЭСР и тем задачам, которые поставлены в Энергетической стратегии Украины до 2035 г. перед нефтегазовым сектором.

 "В первую очередь следует обеспечить качественную коммуникацию в треугольнике правительство — НС — правление. В этом контексте набсовет должен играть исключительно важную роль по поддержанию баланса влияния между правлением и правительством. Также набсовет должен получить со стороны акционера (КМ Украины) четкие полномочия и задачи и нести ответственность за их выполнение, что должно быть прописано в уставе компании", — считает Владимир Омельченко.

По его мнению, правительству целесообразно обеспечить в набсовете "Нафтогаза" большинство, сформированное из опытных и авторитетных отечественных экспертов, имеющих достаточный положительный опыт работы в нефтегазовом секторе, ведь эффективная система корпоративного управления будет способствовать устойчивому развитию компании и достижению соответствия критериям ESG.

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