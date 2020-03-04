Политика 1 час назад

НАБУ открыло уголовное производство против Нефьодова — СМИ

Главу Государственной таможенной службы подозревают в коррупции

НАБУ открыло уголовное производство против Нефьодова — СМИ НАБУ открыло уголовное производство против Нефьодова — СМИ
Максим Нефьодов. Фото: 24 канал

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по решению суда открыло производство о возможном уголовном правонарушении должностными лицами министерства экономического развития и торговли, передает "Интерфакс-Украина".

"Детективы НАБУ, выполняя определение Высшего антикоррупционного суда, внесли в реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами министерства экономического развития и торговли Украины уголовного правонарушения и начатом досудебном расследовании" — сообщили в НАБУ.

Ряд СМИ утверждают со ссылкой на свои источники, что открыто дело о возможной коррупции главы Государственной таможенной службы, бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефьодова.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

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По информации ВАКС, группа лиц во главе с Нефьодовым якобы систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил в интервью Delo.ua, что против него и членов его команды ведется черная пиар-компания.

 

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