НАБУ проводит обыски у фигурантов дела о продаже барж Дунайского пароходства

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски по делу об отчуждении принадлежавших ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) 32 барж, которые впоследствии были вывезены за рубеж.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Указано, что обыски проводят по месту жительства физических лиц, в офисах ряда компаний и других объектах лиц, которых подозревают в нанесении ущерба УДП.

Следствие квалифицирует дело по статье злоупотребление властью или служебным положением. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком на три-шесть лет и штраф в 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в 2017-2018 годах ЧАО "УДП" передало в пользование контрагенту ООО "Олтекс-Од" 32 баржи. Однако после этого контрагент пропал вместе с судами. С ноября 2019 года НАБУ проводит расследование по этому делу.

В июле 2020 года ЧАО "УДП" официально заявило о хищении 32 барж стоимостью $5 млн.

Как известно, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.

При этом морской грузовой флот представлен семью судами дедвейтом 3 300 — 4 000 тонн (шесть сухогрузов типа "Измаил" и один танкер "Десна"). Основу грузов составляет металлургическое сырье, поставляемое в придунайские страны.

В свою очередь речной пассажирский флот компании представлен теплоходами "Молдавия", "Украина", "Днипро" и "Волга". В 2019 году флот УДП перевез 2,7 млн тонн грузов (в том числе около 300 тысяч тонн — морскими судами).

В состав ЧАО "УДП" входит также Килийский судостроительно-судоремонтный завод (КССРЗ), специализирующийся на строительстве корпусов судов и судоремонте любой сложности. В частности, предприятие строит речные суда и суда типа "река-море" (баржи, танкеры, самоходные землевывозные шаланды, лихтеры, химовозы, контейнеровозы, яхты), ремонтирует речные и морские буксиры, несамоходные и самоходные сухогрузные и наливные суда.

Известно, что за годы независимости Украины завод построил 155 корпусов судов, 67 барж типа SL, SLG, EVRO — TAF, FNG, RTS, отремонтировал более 1400 единиц флота.

ЧАО "УДП" по результатам 2019 года получило убыток в размере 8,635 млн грн по сравнению с 7,228 млн грн прибыли за 2018 год.

Ранее в Украине торжественно спустили на воду рекордную 128-метровую баржу грузоподъемностью 6 000 тонн.