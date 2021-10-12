Политика и экономика 20 минут назад

НАБУ вручило начальнику ЮЗЖД подозрение по делу о воровстве на закупке угля, он отстранен

Мироновича вызвали как свидетеля, но в ходе допроса его процессуальный статус неожиданно поменялся

Артем Миронович. Фото: УЗ Артем Миронович. Фото: УЗ
Артем Миронович. Фото: УЗ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило директору регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Артему Мироновичу о подозрении по делу о завладении средствами при закупке угля филиалом УЗ "Пассажирская компания" в 2018 году, где он был заместителем директора.

Как сообщает пресс-служба УЗ, 11 октября Мироновича в соответствии с его обращением временно, на период служебной проверки, отстранили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности руководителя ЮЗЖД назначен заместитель директора Андрей Букин.

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"В указанном деле по требованию следователей чиновник явился в НАБУ как свидетель, а уже во время допроса ему было вручено подозрение. По данному факту также начата служебная проверка аппаратом директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци", — говорится в сообщении.

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В УЗ подчеркивают, что имеют нулевую толерантность к любым нарушениям и злоупотреблениям внутри компании и готовы предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию и поддержку в их выявлении.

Напомним, что в апреле 2019 года НАБУ открыло дело о хищении около 29 млн грн на закупках "Пассажирской компанией" у компании "Коларес-Брокес" угля марки ДГ 13-100 по завышенным ценам в 2018 и начале 2019 года.

В декабре 2019 года НАБУ открыло дело о завладении средствами УЗ на 31 млн грн через закупку "Пассажирской компанией" угля у четырех ООО — "НВП Бизнес-Альянс", "Праймтехпостач", "Углеторфобогащение" и "Паливторг".

Возглавлял эту "дочку" УЗ тогда Максим Миняйло, при этом за время его работы на этой должности компания также неоднократно становилась фигурантом публикаций в специализированных СМИ о других нарушениях при проведении тендерных закупок товаров и услуг по завышенным ценам.

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