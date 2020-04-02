НАБУ закрыло дело против Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство о возможном подстрекательстве со стороны бывшего Президента Петра Порошенко к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в НАБУ.

По информации агентства, уголовное расследование было начато по решению суда, в который обратилась кипрская оффшорная компания, пострадавшая от спецконфискации.

По мнению компании, к растрате ее средств якобы причастен Порошенко, который выступил подстрекателем.

Дело было закрыто 20 марта в связи с отсутствием в действиях Порошенко состава уголовного преступления.

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Дело расследовалось по части 5 статьи 27 ("Виды соучастников") и части 5 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

Напомним, в декабре 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко в связи с тем, что он в феврале 2015 года согласовал своей подписью в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Как известно, Петр Порошенко в разных статусах проходит в более десяти уголовных производствах, открытых Государственным бюро расследований. Ранее стало известно, что следователи ГБР передали в Генеральную прокуратуру (ГПУ) проекты подозрения Петру Порошенко и представления в Верховную Раду Украины для согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Речь идет о подозрении в рамках уголовного производства о возможном осуществлении неправомерного влияния Петра Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП). Предположительно, Порошенко по президентской квоте, но в обход процедуры и судебного запрета, остановившего конкурс, назначил двух членов ВСП.

В Госбюро это квалифицируют как действия, направленные на захват государственной власти (часть 3 статьи 109 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (часть 2 статьи 364 УК Украины).

Также в Госбюро готовят еще одно подозрение пятому президенту. Речь идет о деле по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергея Семочко.