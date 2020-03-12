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Валюта 1 час назад

Нацбанк из-за коронавируса отправит деньги на "карантин"

Наличность не будет сразу сортироваться, ее отправят на двухнедельный период хранения

Нацбанк из-за коронавируса отправит деньги на "карантин" Нацбанк из-за коронавируса отправит деньги на "карантин"
Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) планирует помещать деньги от банков на двухнедельный "карантин" из-за коронавируса.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это значит, что деньги не будут сразу сортироваться (выбираться, пригодна наличка или подлежит утилизации).

"Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать", — заявил глава НБУ Яков Смолий.

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Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку.

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На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному воздействию (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Ранее в НБУ заявили, что чрезмерные колебания обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

 

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