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Банки 50 минут назад

Нацбанк изменил правила по оформлению документов взыскателей

Новый порядок предусматривает выполнение расчетных документов взыскателей с учетом текущих поступлений денег на счет клиента в течение операционного дня

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый порядок выполнения банками расчетных документов взыскателей в связи с переходом банков на работу в режиме 23/7.

Как сообщает пресс-служба регулятора, для банков, которые перешли на работу в режиме 23/7, увеличивается продолжительность операционного дня, в результате чего увеличивается и время для выполнения расчетных документов взыскателей на принудительное списание и взыскания средств со счетов клиентов.

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По информации НБУ, новый порядок предусматривает выполнение расчетных документов взыскателей с учетом текущих поступлений денег на счет клиента в течение операционного дня. Ранее банки выполняли такие документы за счет текущих поступлений в течение операционного времени.

В Нацбанке считают, что это даст возможность обеспечить оптимальное выполнение банками расчетных документов взыскателей.

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Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 25 мая 2021 № 44 "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Документ вступает в силу с 28 мая 2021 года.

Напомним, в начале марта Кабинет министров расширил перечень наборов данных, подлежащих обязательной публикации в форме открытых данных

Ключевой задачей документа является все же публикация в форме открытых данных финансовой отчетности, что является требованием Плана выполнения соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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