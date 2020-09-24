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Валюта 30 минут назад

Нацбанк не будет противодействовать укреплению гривни — глава НБУ

По мнению председателя Нацбанка, в октябре — ноябре предложение валюты может возрасти благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни

Кирилл Шевченко. Фото: Facebook Кирилл Шевченко. Фото: Facebook
Кирилл Шевченко. Фото: Facebook

Валютная политика Национального банка Украины (НБУ) не меняется, а в случае разворота рынка Нацбанк не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба регулятора в Facebook.

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"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.

По словам Шевченко, фундаментального давления на гривню нет.

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Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", — заверили в НБУ.

В то же время, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит причин для существенного "проседания" курса гривни к доллару в 2021 году.

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