Экономика 1 час назад

Нацбанк отчитался о падении украинской экономики

Основными причинами падения украинской экономики в I квартале стали негативное влияние карантина, падение инвестиций и потребление государственного сектора, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса

Фото: Agravery Фото: Agravery
Фото: Agravery

В I квартале 2020 года уровень реального валового внутреннего продукта (ВВП) сократился в Украине на 1,3% в годовом измерении.

Об этом свидетельствуют развернутые показатели ВВП за I квартал 2020 года, опубликованные Государственной службой статистики Украины, передает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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По информации Нацбанка, основными причинами падения украинской экономики в I квартале стали негативное влияние карантина на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, углубление падения потребления государственного сектора на фоне сложной фискальной ситуации, замедление роста частного потребления и экспорта на фоне ослабления внешнего спроса.

В НБУ отмечают, что фактическое падение экономики было более существенным, чем оценки Национального банка, опубликованные в Инфляционном отчете за апрель 2020 года 0,5%. Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось.

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Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций. Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие значительные темпы падения инвестиций раз наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

"К началу коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания. Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. В I квартале 2020 года впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросла до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года. Ухудшение финансовых результатов бизнеса стало одной из основных причин падения инвестиций, так как 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств предприятий. Среди других причин падения инвестиций: введение карантина и неопределенность законодательного поля относительно открытия рынка земли и зеленой энергетики", — сообщили в НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, во II квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости. Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года. Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен во время очередного пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 23 июля 2020 года и опубликован в Инфляционном отчете за июль, публикация которого запланирована на 30 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

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