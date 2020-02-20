Нацбанк планирует ввести новый и выгодный финансовый инструмент

Национальный банк Украины (НБУ) во втором полугодии 2020 года планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране — процентный своп с банками. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Этот инструмент усилит действенность монетарной политики регулятора, поскольку ставки по нему будут зависеть от уровня краткосрочных ставок межбанковского рынка, коррелирующих с учетной ставкой. Банки, заключающие процентные свопы, получат дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки", — идет речь в сообщении.

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Ранее в НБУ заявили, что банковские ставки по кредитам реагируют на смягчение монетарной политики. Снижение учетной ставки в условиях макрофинансовой стабильности и замедление инфляции способствовало ощутимому удешевлению гривневых кредитов для бизнеса за IV квартал 2019 года на 2,4 процентных пункта до 15,7% годовых и до 15% годовых на середину февраля 2020 года.