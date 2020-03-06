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Валюта 1 час назад

Нацбанк удивился резкому укреплению гривни

Тем не менее, позитивными эффектами от укрепления курса гривни, в НБУ называют удешевление энергоресурсов и рост зарплат в Украине в валютном эквиваленте

Нацбанк удивился резкому укреплению гривни Нацбанк удивился резкому укреплению гривни
Яков Смолий. Фото: Фокус

Нацбанк не ожидал произошедшего во второй половине 2019 года резкого укрепления курса гривни. Об этом в интервью "Фокусу" заявил председатель правления Национального банка Яков Смолий.

"Мы не ожидали такого резкого укрепления гривни. Но этому способствовало много факторов. Главный — это постепенное улучшение макроэкономической ситуации в стране. Речь идет и о возобновлении экономического роста, снижении инфляции и соотношения госдолга к ВВП, последовательной монетарной и фискальной политике. Плюс к этому мы начали масштабную валютную либерализацию, отменив за год около 40 ограничений на валютном рынке, а также упростили доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, установив корреспондентские отношения с международным депозитарием Clearstream", — говорит он.

Про словам Смолия, в результате таких мер произошел существенный приток валюты, который значительно превышал спрос на нее. Валюту в больших объемах продавали как нерезиденты, инвестировавшие в гривневые гособлигации, так и отечественные экспортеры.

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"Ситуация на валютном рынке менялась в том числе в зависимости от того, придерживали экспортёры выручку или продавали, а также от поведения импортёров. Если бы НБУ в течение года не выкупил с рынка около 8 млрд долларов в резервы, гривня бы укрепилась еще заметнее", — заявил глава НБУ.

В то же время Смолий считает, что укрепление курса гривни не имело решающего значения на падение промышленного производства в стране.

"На падение промышленности повлияли в первую очередь внешние факторы.  Мы видим сокращение производства во многих странах, что не могло не коснуться и украинских производителей. Однако не все отрасли показали высокие темпы замедления. В большей степени тенденция проявилась в металлургии, из-за того, что в прошлом году подешевели руда и металлы", — говорит он

Глава НБУ уверен, что "дно уже пройдено", мировые рынки начали восстанавливаться, а украинские экспортеры повышают цены.

К позитивным эффектам от укрепления курса гривни он отнес удешевление энергоресурсов и рост зарплат в Украине в валютном эквиваленте, что сдерживает трудовую миграцию.

"А стоимость обслуживания государственных валютных заимствований, наоборот, подешевела в результате ревальвации. Так что, если смотреть на длительную перспективу, укрепление гривни имело важные плюсы для экономики", — считает Смолий.

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Ранее аналитики спрогнозировали, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление до уровня 25 грн за доллар.

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