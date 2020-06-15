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Валюта 1 час назад

Нацбанк устраивает аукционы по продаже серебряных банкнот номиналом в 1 тысячу грн

Электронный аукцион по продаже сувенирных банкнот из серебра планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ"

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

23 июня Национальный банк Украины (НБУ) проведет два электронных биржевых аукциона по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тысяча грн образца 2019 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, на первый аукцион выставляется 10 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте;

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На второй аукцион — 10 отдельных лотов по 2 серебряные банкноты в каждом лоте.

Электронный аукцион по продаже указанных сувенирных банкнот из серебра планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

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Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Нацбанк приглашает всех заинтересованных — объединение нумизматов, юридических и физических лиц — принять участие в электронном биржевом аукционе.

Напомним, 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 грн.

25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.

20 декабря 2019 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 5 грн.

 

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