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Валюта 1 час назад

Нацбанк выплатит зарплату сотрудникам Минцифры е-гривнями

Полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство цифровой трансформации (Минцифры) намерены в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату работникам Минцифры в е-гривне.

Об этом в ходе "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", организованного Институтом Горшенина, сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

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"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", — сказал он.

По словам Макарчука, полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года.

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Ранее Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) — е-гривни.

Изучение этого вопроса началось еще в 2016 году.

В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн.

В том же году была опубликована Аналитическая записка о е-гривне, а в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.

 

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