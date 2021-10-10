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Валюта 10 минут назад

Нацбанк выпустит монету в честь 25-летия Конституционного суда Украины

Памятная медаль выйдет тиражом 10 тысяч штук

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 октября вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины.

Как сообщает пресс служба регулятора, "медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, призванному обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности".

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Медаль "25-летие Конституционного Суда Украины" диаметром 35 миллиметров изготовлена из нейзильбера. Она выйдет тиражом 10 тысяч штук.

На аверсе медали вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "УКРАИНА"; в центре — фрагмент здания Конституционного Суда, которое имеет вид развернутой книги и завершается аттиковым этажом, год чеканки 2021 год (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).

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На реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип Конституционного Суда Украины, под которым надписи: "КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ" (полукругом на матовом фоне), 25 лет (внизу).

Ранее сообщалось, что НБУ с 5 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного (1871-1949).

Напомним, перед этим возник скандал из-за выпуска НБУ памятных монет по случаю 80-летия трагедии в Бабьем Яру, на которых нет никаких упоминаний о евреях и Холокосте.

 

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